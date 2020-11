Coronavirus, il bollettino di Gualdo Tadino del 25 novembre: attualmente positivi ancora in calo

Attualmente positivi in calo per il terzo giorno di fila a Gualdo Tadino, dove il sindaco Massimiliano Presciutti fa il punto sull'emergenza coronavirus nel territorio comunale: "Oggi abbiamo 8 nuovi positivi e 9 guariti, in totale scendiamo a 199 casi complessivi - spiega il primo cittadino -. Un dato importante che conferma una progressiva decrescita, ma che non ci consente di abbassare la guardia".

Poi i ringraziamenti: "In questi mesi ho cercato di dare tutto ciò che avevo per servire la comunità che rappresento, ringrazio tutti voi per gli sforzi che avete fatto e che state facendo. In tanti si sono messi a disposizione e hanno cercato di dare il proprio contributo, di questo sono molto contento. Anche all’interno dell’opposizione ci sono stati comportamenti responsabili e di collaborazione, non da parte di tutti purtroppo, ma mai perdere la speranza. La nostra comunità è forte e ne verrà fuori anche se ala strada sarà ancora lunga. Non dobbiamo avere paura, ci vorrà grande determinazione e voglia di farcela tutti insieme, forza e coraggio".