Coronavirus, il bollettino da Gualdo Tadino: un guarito e un nuovo positivo

Restano 16 i casi di positività a Gualdo Tadino, dove a fare il punto dell'emergenza coronavirus è il sindaco Massimiliano Presciutti: "Oggi riscontriamo con piacere una guarigione definitiva - si legge in una nota dell'amministrazioe comunale -, ma anche un nuovo caso di positività al Covid-19, in città in totale quindi i casi rimangono 16. Domattina incontreremo il Prefetto ed il commissario per l’emergenza covid della Regione Umbria per fare il punto sulla situazione che si va facendo sempre più critica, sia negli ospedali, che nelle strutture territoriali".

Poi le raccondazioni della cittadinanza: "La situazione - prosegue la nota del Comune - impone a tutti un surplus di attenzione e grande cautela in tutti i nostri comportamenti quotidiani. Le regole le conoscete bene, ma le ripeterò fino a sfinirvi: niente assembramenti, mascherina sempre, distanziamento sociale e lavare spesso le mani, scaricare l’app immuni. I numeri della pandemia crescono, ma non dobbiamo avere paura, dobbiamo tutti insieme combattere per vincere #restiamouniti".