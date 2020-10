Coronavirus, sette nuovi positivi a Massa Martana: "Tutti casi di importazione"

Sette nuovi casi di coronavirus a Massa Martana. A comunicarlo è l'amministrazione cittadina: "Auguriamo ai nostri concittadini una pronta e rapida guarigione - si legge in una nota del Comune -. Vogliamo, inoltre, tranquillizzare la nostra cittadinanza in quanto sono tutti casi d'importazione e che, nella maggior parte dei casi, si sono poi sviluppati all'interno dei rispettivi nuclei familiari. Ciò non ci deve far abbassare la guardia. Si raccomanda, quindi, di continuare a rispettare tutte le misure anti-contagio per il bene proprio e di tutta la collettività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.