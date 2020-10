Coronavirus, altre tre casi a Città della Pieve: salgono a 11 gli attualmente positivi

Altri tre nuovi casi di coronavirus a Città della PIeve. A comunicarlo è il sindaco Fausto Risini: "Registriamo tre nuovi tamponi positivi - scrive il primo cittadino in una nota - di cui due attesi, in quanto contatti diretti di un precedente caso ed uno, invece, già in isolamento da 14 giorni con sintomatologia. Tutti e tre i concittadini sono in quarantena e costantemente seguiti dal dipartimento di prevenzione della Usl1, alla quale rinnoviamo la nostra sincera riconoscenza per l'immenso lavoro che stanno svolgendo da sette mesi a questa parte. I casi attualmente positivi a Città della Pieve sono dunque complessivamente 11".

