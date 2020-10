Coronavirus, il bollettino di Corciano: "Clusters familiari e trend in crescita"

Come in tutta l'Umbria anche a Corciano sono tornati a crescere negli ultmi giorni i dati relativi ai contagi da Covid. A fare il punto della situazione oggi (martedì 6 ottobre) è stato il Comune.

"Sono in tutto 25 le persone positive - si legge in una nota dell'amministrazione -. Si tratta per lo più di clusters familiari e il quadro sanitario a Corciano è il seguente: 25 positivi, 79 in isolamento. Trend in crescita, come in tutta la Regione. Si raccomanda massima prudenza ed attenzione".