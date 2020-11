Coronavirus, il bollettino di Magione: attualmente positivi in calo, otto i ricoveri

Attualmente positivi in calo a Magione oggi, giovedì 5 novembre. A comunicarlo è il sindaco Giacomo Chiodini: "Scendono a 144 gli attualmente positivi a livello comunale - si legge in una nota -. Sono infatti cinque le persone che hanno contratto il virus nelle ultime 24 ore a fronte di dieci guarigioni. Nessun minore in età scolastica coinvolto tra i nuovi casi". Poi il punto sugli ospedalizzati: "Sono otto i ricoveri, con almeno tre casi particolarmente critici. Siamo vicini alle persone coinvolte e alle loro famiglie".