Coronavirus, Umbertide in lutto per il decesso di un paziente ricoverato: "Vicini alla famiglia"

Umbertide in lutto per il decesso di un cittadino positivo al Covid che era ricoverato: "Ci è stato comunicato dalle autorità sanitarie il decesso di un nostro concittadino che si trovava ricoverato in ospedale - spiega il sindaco Luca Carizia in una nota -. A nome dell'amministrazione comunale esprimo la più grande vicinanza alla famiglia".

Il sindaco fa poi il punto sull'emergenza nel territorio comunale: "Sono dodici le positività al Covid-19 riscontrate tra i nostri concittadini nella giornata di oggi, giovedì 5 novembre, mentre le guarigioni di soggetti che si trovavano in isolamento domiciliare sono risultate sei". E ancora: "Gli attualmente positivi nel nostro territorio comunale alla data odierna sono 128: 124 sono in isolamento domiciliare e quattro sono ricoverati in strutture ospedaliere della nostra regione".