Coronavirus, il bollettino di Norcia: quattro nuovi positivi e tre guariti

Altri quattro casi di coronavirus ma anche tre guariti a Norcia. A comunicarlo oggi, giovedì 5 novembre, è l'amministrazione cittadina: "Il sindaco - si legge in una nota del Comune - ha firmato la revoca dell'isolamento contumaciale per 3 persone; 4 persone sono risultate positive al Covid 19, secondo l'esito del tampone. A queste e alle altre ancora in stato di quarantena il sindaco e l'amministrazione comunale augurano una pronta guarigione".