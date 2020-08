Coronavirus, altri quattro casi a Gubbio. Il sindaco: "Usate le mascherine"

Altri 4 casi di coronavirus a Gubbio, dove sale così a 17 il numero degli attualmente positivi, che come spiega il Comune sono "per la grande maggioranza collegati alla situazione della giovane rientrata nei giorni scorsi dalle vacanze. Si tratta in prevalenza di soggetti giovani, ma ci sono anche adulti e persone anziane. I positivi al virus sono in quarantena domiciliare, tutti asintomatici o con lievi sintomi".

La situazione è insomma sotto controllo, ma il sindaco Filippo Stirati lancia comunque un appello: "Non ci stanchiamo di ripetere quello che abbiamo detto costantemente - sottolinea il primo cittadino - ovvero che raccomandiamo a tutti l’osservanza delle regole di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine in tutti i casi in cui le persone si trovano vicine, sia nei luoghi chiusi sia all’aperto”.