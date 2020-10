Coronavirus, Marsciano in lutto per la morte di un 86enne positivo al Covid

Marsciano in lutto per il decesso di un 86enne residente nel Comune: "L’amministrazione comunale - si legge in una nota di oggi, giovedì 29 ottobre - esprime il proprio cordoglio, e vicinanza alla famiglia, per la morte conseguente alla positività al Covid-19 di un cittadino di 86 anni residente nel territorio comunale".

Poi un appello ai cittadini: "La recrudescenza con cui, in questa fase, la pandemia sta colpendo anche il nostro territorio deve trovare in tutta la comunità un pieno senso di responsabilità verso il rispetto delle misure adottate a tutela della salute pubblica".