Coronavirus, altri 8 casi a Castiglione del Lago: "Ma l'indice Rt resta basso"

Otto nuovi casi di coronavirus a Castiglione del Lago. A comunicarlo è il sindaco Matteo Burico: "Due sono asintomatici, cinque con sintomatologia lieve e purtroppo un severo - spiega il primo cittadino in un video messaggio pubblicato sul profilo Fb del Comune -. Le persone erano già in isolamento in attesa del tampone. In questi giorni c'è stato purtroppo un forte incremento del numero di casi positivi dopo giorni di cauta flessione. Questo deriva però anche dall'alto numero tamponi effettuati nelle giornate di lunedì e martedì per tutte le quarantene fiduciare predipsoste nella settimana precedente, sia per i casi dei plessi scolastici che per quelli di familiarità e contatto stretto".

Il sindaco rassicura poi i cittadini, invitandoli al contempo alla prudenza: "A rincuorarci è il fatto che, di tutti i tamponi effettuati ,solo il 10% è risultato positivo e comunque le persone risultano asintomatiche o con sintomi molto lievi.

Il numero totale dei positivi ora è di 92 e questo è dovuto al grande lavoro svolto dall'Usl per il tracciamento: dobbiamo sentirci più al sicuro nonostante l'alto numero dei postivi, perché l'indice Rt a Castiglione resta basso. Al tempo stesso le sei persone con sintomatologia più severa ci preoccupano e ci fanno capire quanta attenzione e prudenza dobbiamo avere nei nostri comportamenti quotidiani per spezzare la catena del contagio".