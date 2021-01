Coronavirus in Umbria, 27 gennaio: effettuati in totale 8.024 tamponi, tasso di positività al 5,1%

Sono 8.024 in totale i tamponi eseguiti nelle ultime ore in Umbria (4.530 molecolari e 3.494 antigenici), con 415 nuove positività al coronavirus riscontrate. Numeri che, considerando il totale dei test come indica una direttiva dell’Oms recepita dal Ministero della Salute su pressione delle Regioni, determinano un tasso di positività del 5,17% (al 9,1% se si considerassero invece solo i molecolari come era fino a qualche giorno fa). In totale sono 580.352 i tamponi molecolari e 19.231 quelli antigenici effettuati finora in Umbria dall'inizio dell'emergenza.