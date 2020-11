Coronavirus, il sindaco di Gualdo Tadino: "Nuovi buoni spesa in arrivo"

"Il governo ha rifinanziato i buoni spesa, oggi abbiamo pubblicato il bando per le manifestazioni di interesse degli operatori economici, vi terrò aggiornati nei prossimi giorni sui tempi e i modi per la presentazione delle domande". Ad annunciarlo è Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino.

Il primo cittadino fa poi il punto sull'emergenza coronavirus nel territorio comunale: "Oggi (lunedì 23 novembre, ndr) abbiamo un positivo e 10 guariti, in totale scendiamo a 210 casi complessivi.

Dati incoraggianti ma non dobbiamo abbassare la guardia - ammonisce Presciutti -, siamo sulla buona strada ma non possiamo cantare vittoria, serve ancora grande senso di responsabilità".