Coronavirus, Gualdo Tadino: due nuovi guariti, in calo gli attualmente positivi

Attualmente positivi in calo a Gualdo Tadino, dove è il sindaco Massimiliano Presciutti a fare il punto sull'emergenza coronavirus nel territorio comunale: "Oggi abbiamo buone notizie - spiega il primo cittadino - con 2 guariti e nessun nuovo positivo, quindi in totale scendiamo a 22 casi in città. Per chiarezza sono tenuto a dare i numeri ufficiali sulla base delle comunicazioni e degli atti che mi vengono spediti dalla Asl, non certo sulla base di telefonate o messaggi.

La situazione in Umbria e in Italia è in evoluzione negativa purtroppo, crescono infatti i contagi ed i ricoverati nelle terapie intensive. Sia il Ministero della Salute che il CTS raccomandano di tenere la guardia altissima e di seguire scrupolosamente tutte le regole: mascherina sempre, distanziamento, niente assembramenti, sanificare le mani, scaricare l’app immuni. Raccomandano altresì di spostarsi soltanto per le cose necessarie, è chiaro che ognuno ha le sue necessità. Preferirei di gran lunga darvi altre raccomandazioni ma purtroppo questo è, come è ormai chiaro i sacrifici e le limitazioni dureranno ancora per un po’ di tempo, che sarà più breve se tutti saremo responsabili, perché oggi più che mai c’è bisogno dell’impegno di tutti. Restiamo uniti".