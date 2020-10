Coronavirus, Castiglione del Lago: altri 6 casi, diventano 55 gli attualmente positivi

Altri 6 nuovi casi di Coronavirus a CAstiglione del Lago. Ad annunciarlo è l'amministrazione comunale: "Abbiamo ricevuto la comunicazione dalla Usl di 6 tamponi positivi si legge in una nota -. In queste ore la Usl sta svolgendo l'indagine epidemiologica e le persone sono già in isolamento. Ad oggi abbiamo un totale di 55 casi positivi".

Nel frattempo "visto l'evolversi della situazione epidemiologica per la sicurezza di tutti - spiega ancora il Comune - la presentazione del libro 'Corriamoci sopra', in programma venerdì 23 ottobre 2020, è stato rimandata a data da destinarsi.

Chiediamo scusa agli autori (Luca Aiello e Maria CArmela Furfaro, ndr) e a tutti coloro che sarebbero intervenuti".