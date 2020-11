Coronavirus, Gualdo Tadino: bambini e ragazzi del Bambin Gesù di nuovo a scuola da lunedì

"Ho avuto un lungo e bel colloquio con Suor Pamela, da lunedì anche i bambini ed i ragazzi dell’Istituto Bambin Gesù torneranno a scuola, questo è un segnale di speranza per tutti". Ad annunciarlo è Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, che fa poi il punto sull'emergenza coronavirus nel territorio comunale: "Oggi abbiamo 5 nuovi positivi e 3 guariti, in totale arriviamo a 218 casi complessivi".

Infine una raccomandazione: "Visto che sento tanto parlare del Natale, credo davvero che non possiamo permetterci di abbassare la guardia, avremo la possibilità di iniziare la campagna vaccinale nei primi mesi del prossimo anno, ma dobbiamo arrivarci col minor numero di casi possibili e con un’epidemia che non vada fuori controllo. Facciamo tutti insieme un ulteriore sforzo adesso - conclude Presciutti - per non essere costretti a farne tanti ed ulteriori domani, questo è il mio modesto pensiero. Forza e coraggio!"