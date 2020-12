Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 dicembre: 41 positivi su 351 tamponi, sette morti

Sette morti, 41 positivi e 64 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 21 dicembre, sono 3853 (-30 rispetto al 20 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 351 tamponi.

Al 21 dicembre sono 299 (+4 rispetto al 20 dicembre) i ricoverati in ospedale, di cui 41 (-3 rispetto al 20 dicembre) in terapia intensiva, e 3.554 (-34 rispetto al 20 dicembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 27.282 (+41 rispetto al 20 dicembre) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 22855 (+64 rispetto al 20 dicembre) i guariti, 574 (+7 rispetto al 20 dicembre) i decessi e 477.564 (+351 rispetto al 20 dicembre) i tamponi eseguiti.