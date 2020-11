Coronavirus, a Norcia calano gli attualmente positivi: "Attese altre negativizzazioni"

Scende il numero degli attuali positivi a Norcia, dove si registrano due giarigioni. A comunicarlo è l'amministrazione cittadina: "Il sindaco - si legge in una nota del Comune - ha firmato l'ordinanza di revoca di isolamento contumaciale per 2 persone. In settimana dovrebbero arrivare le negativizzazioni anche di altre persone contagiate. Ad oggi, lunedì 2 novembre, a Norcia sono attualmente 47 i casi positivi".

Poi le ormai consuete raccomandazioni ai cittadini: "Il sindaco e l'amministrazione comunale augurano una pronta guarigione a tutte le persone interessate, ricordando di osservare le disposizioni di sicurezza: indossare la mascherina che è obbligatoria all'aperto vicino ad altre persone non conviventi, nei luoghi chiusi e sul luogo di lavoro; mantenere distanza interpersonale di un metro e igienizzarsi le mani".