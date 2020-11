Coronavirus, cordoglio a Bastia Umbra: "Addolorati per l’ennesimo lutto"

Bastia Umbra in lutto per il decesso di un suo cittadino che era positivo al Covid. Ad annunciarlo il sindaco Paola Lungarotti: "Un altro carissimo bastiolo ci ha lasciati - scrive il sindaco Paola Lungarotti -, addolorati per l’ennesimo lutto che colpisce la nostra città esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi familiari, il sindaco e l'amministrazione tutta sono vicini con l'affetto e la preghiera".

Poi le raccomandazioni di rito: "Continuano a essere alti i numeri dei guariti, è vero, purtroppo però ancora il numero dei positivi ci preoccupa - continua Lungarotti -, pertanto non abbassiamo l’attenzione, ricordiamoci sempre il distanziamento fisico, no agli assembramenti, uso della mascherina e igiene personale fondamentali