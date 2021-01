Coronavirus, l'Umbria assume 233 infermieri: il bando

È stato emanato nei giorni scorsi l’avviso pubblico, per colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato della durata di un anno nei posti di collaboratore professionale sanitario Infermiere categoria “D”, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere dell’Umbria. Il fabbisogno complessivo ammonta a 233 unità.

I requisiti necessari per partecipare al bando sono il possesso della laurea triennale in scienze infermieristiche (professioni sanitarie infermieristiche) e equipollenti e/o equiparate oppure il diploma universitario di infermiere oppure ancora diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti oltre alla iscrizione al relativo albo professionale.