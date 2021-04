Coronavirus in Umbria, zona arancione e ordinanza della Regione: le regole fino all'11 aprile

Dopo le festività di Pasqua, che hanno visto tutta l'Italia in zona rossa, l'Umbria è tornata 'arancione' con una delle ultime ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. Da mercoledì 7 aprile inoltre su tutto il territorio regionale entrerà in vigore la nuova ordinanza della 'governatrice' Donatella Tesei. Tutte le regole in vigore fino all'11 aprile sono state intanto riassunte dalla stessa Regione Umbria in un'infografica, qui tutte le schede

SPOSTAMENTI

BAR E RISTORANTI

COMMERCIO

LOCALI/INTRATTENIMENTO/MUSEI

LUOGHI D'INCONTRO

ISTRUZIONE

SERVIZI E STRUTTURE RICETTIVE

ATTIVITÀ SPORTIVE/1

ATTIVITÀ SPORTIVE/2

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Continua a leggere >>>