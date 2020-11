Coronavirus, centenaria di Campello sul Clitunno guarisce dal Covid

A 100 anni guarisce dal Covid. Succede in Umbria, dove una centenaria di Campello sul Clitunno si è negativizzata. "Una delle persone guarite dal virus - spiega l'amministrazione comunale - risulta ancora ricoverata in ospedale in ragione dell'età avanzata (ben 100 anni!), ma ci rallegriamo per la guarigione dal virus e le auguriamo di migliorare le proprie condizioni per poter tornare presto a casa".

Non ce la fatta purtroppo una sua conciitadina, una 90enne positiva al Coronavirus, il cui decesso è conteggiato nella dashboard odierna della Regione Umbria.