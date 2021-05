Coronavirus in Umbria, continua la discesa della curva: Rt a 0.57 e incidenza da zona bianca

Ancora buone notizie per l'Umbria sul fronte dell'emergenza coronavirus, con i dati che continuano a migliorare: "Come numero di casi siamo scesi ai livelli precedenti all'inizio della seconda ondata - ha spiegato Marco Cristofori del nucleo epidemiologico della Regione - nella conferenza stampa settimanale sull'andamento della curva -. L'indice Rt calcolato con media mobile su sette giorni ieri era a 0.57, mentre quello nazionale era a 0.67".

Dati confrortanti anche sul fronte dell'incidenza media di casi per 100mila abitanti, che in Umbria è di 31,49 e dunque al di sotto della soglia di 50 necessaria per entrare in zona bianca (per tre settimane di fila): "Tutti i distretti sono al di sotto di questo numero tranne quello dell'Alto Tevere, che è a quota 105,62 a causa dei dati di Umbertide".

