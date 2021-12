Coronavirus in Umbria, l'analisi di Gammaitoni: "Andamento a due velocità dei contagi, importante vaccinare i bambini"

"Continua l’andamento a due velocità dei contagi in Umbria". Luca Gammaitoni, professore di fisica sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia, analizza e spiega la situazione dei contagi da coronavirus in Umbria in un post su Facebook.

Prima la buona notizia: "In una parte della regione - evidenzia Gammaitoni - l’epidemia evolve positivamente, seguendo il processo innescatosi un mese e mezzo fa e che ha raggiunto il massimo per poi cominciare il declino (ad esempio a Gubbio e finora anche a Perugia), rappresentato dalla curva verde".

E ora il problema: "A questo andamento favorevole - prosegue il professore dell'Unipg - si è aggiunto un nuovo processo innescato da una nuova ondata di contagi, originati prevalentemente nella scuola dei più giovani (ad esempio a Spoleto, Foligno, Gualdo Tadino), che è ancora nella fase esponenziale e che fatica a raggiungere un punto di flesso, rappresentato dalla curva nera".

Per Gammaitoni "questi due processi convivono e nei prossimi giorni assisteremo ad una competizione territoriale con il secondo fenomeno che tenterà di invadere il territorio, attualmente più ampio e situato ad ovest (con qualche eccezione in alcuni piccoli comuni)". Infine, l'appello ai genitori: "Per tutto ciò è molto importante far vaccinare anche i bambini 5-11 anni e sottrarre così nuovi possibili contagi".