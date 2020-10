Coronavirus, allarme a Fontenuovo: nella casa di riposo 64 casi tra personale e ospiti, due i decessi

È allarme nella casa di riposo perugina di Fontenuovo, dove nei giorni scorsi c'è stata una escalation di contagi. Tutto è partito dal primo tampone risultato positivo il 17 ottobre, effettuato su un operatore del servizio civile, che ha attivato così una serie di approfondimenti diagnostici sul personale e sugli anziani ospiti della struttura trasformatasi così in un focolaio.

"Alle prime positività del 23 ottobre - si legge in una nota firmata dalla direzione sanitaria della residenza protetta - si sono aggiunte quelle di altri 7 dipendenti, in totale 19 e di 45 persone anziane ospiti. D’intesa con la Direzione di Distretto Sanitario è in atto il monitoraggio dello stato di salute degli ospiti in collaborazione con la Usca di riferimento; la maggior parte degli ospiti non presenta attualmente sintomi di malattia da Covid-19; agli ospiti sintomatici in condizioni cliniche stabili sono prestate le cure del caso in RP; coloro che si presentano clinicamente instabili sono inviati in ospedale, per i trattamenti di secondo livello".

E se alcuni dei ricoverati sono in miglioramento e c'è anche chi sta facendo rientro nella struttura, non ce l'hanno fatta purtroppo una donna e un uomo: positivi e con altre patologie, sono deceduti nei giorni scorsi dopo che erano stati trasferiti in ospedale.

"I familiari degli ospiti - si legge ancora nella nota - sono stati raggiunti tempestivamente dalle comunicazioni del caso e non hanno mancato, pur se comprensibilmente in apprensione, di fare sentire il loro sostegno agli operatori socio-sanitari della RP. Lo staff direzionale e il Personale di Fontenuovo, pur nella estrema difficoltà del momento, garantiscono tutti i servizi di assistenza all’interno della Residenza riuscendo a sopperire anche all’assenza dei colleghi attualmente contagiati".