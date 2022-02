Coronavirus in Umbria, i dati delle scuole: in calo le classi in isolamento e gli studenti positivi

Primi segnali positivi sul fronte del coronavirus nelle scuole in Umbria, dove cala rispetto alla settimana scorsa il numero delle classi in isolamento (tranne che per un lieve aumento nelle secondarie di secondo grado) che ora sono 535 (-204 rispetto a sette giorni fa) nonostante l'incidenza resti ancora più alta tra le fasce di popolazione più giovane. In diminuzione (-299) anche il numero di studenti risultati positivi a scuola, che in questa settimana sono 1.260 mentre più in generale sono 6.988 gli under 18 attuamente infetti.

Classi in isolamento

535 (-204 rispetto alla scorsa settimana) le classi in isolamento: 166 (-76) infanzia; 165 (-105) primaria; 66 (-43) secondaria di primo grado; 138 (+20) secondaria di secondo grado.

Classi in sorveglianza

228 (-112 rispetto alla scorsa settimana) le classi in sorveglianza: 0 (=) infanzia; 213 (-99) primaria; 4 (-8) secondaria di primo grado; 11 (-5) secondaria di secondo grado.

Studenti risultati positivi

1.260 (-299) studenti positivi: 172 (-79) infanzia; 575 (-196) primaria; 161 (-78) secondaria di primo grado; 352 (+54) secondaria di secondo grado.

Minorenni positivi (dato generale)

6.988 under 18 positivi (3.237 femmine e 3.751 maschi): 1.821 fascia 0-5 anni (831 femmine, 990 maschi); 2.355 fascia 6-10 anni (1.070 femmine e 1.285 maschi); 1.131 fascia 11-13 anni (542 femmine e 589 maschi), 1.681 fascia 14-18 anni (794 femmine e 887 maschi).