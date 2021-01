Coronavirus, vaccinati tutti gli ospiti della Residenza "Balducci"

Vaccinati contro il coronavirus tutti i 33 ospiti e tre operatori della Residenza protetta ”G. Balducci” di Umbertide.

Come informa la direzione degli Istituti Riuniti di Beneficenza, "nei prossimi giorni verranno vaccinati i restanti operatori, che hanno già dato la loro completa adesione, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Usl Umbria1". E ancora: "Questo atto rappresenta un primo decisivo passo per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori della struttura che hanno mostrato tutta la loro disponibilità e professionalità in questi lunghi mesi di contenimento della epidemia da Coronavirus".

"È proprio una bella notizia - afferma il sindaco di Umbertide, Luca Carizia - La vaccinazione degli ospiti della Residenza Balducci rappresenta un passaggio importante per le loro famiglie e per tutta la nostra comunità: finalmente si vede una luce in fondo al tunnel. Sappiamo che occorrerà la seconda dose per avere più certezze sulla completa immunizzazione ma il segnale è di quelli veramente significativi”.