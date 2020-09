Coronavirus, a Umbertide un nuovo caso: paziente ricoverato in ospedale

Un nuovo positivo al coronavirus a Umbertide, con il paziente in questione ricoverato in ospedale. A comunicarlo è il sindaco Carizia attraverso una nota. "I servizi sanitari della Usl Umbria 1 per le vie brevi ci hanno comunicato un nuovo caso di positività nel Comune di Umbertide - scrive il primo cittadino. Il soggetto è residente nel nostro Comune, ha cittadinanza extra-comunitaria ed è stato ricoverato presso una struttura sanitaria della nostra regione".

Il sindaco fa poi il punto della situazione: "Attualmente sono otto le persone positive nel territorio comunale di nostra competenza. Sette di loro sono in isolamento domiciliare, mentre una - conclude la nota - è ricoverata in ospedale".