Coronavirus, altri due positivi a Umbertide: "Undici casi, tutti in isolamento"

I casi di coronavirus a Umbertide salgono a undici. A darne notizia è il sindaco Luca Carizia, con una nota ufficiale: "Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 - spiega il primo cittadino - ci ha informati di due nuovi casi di positività al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide".

E ancora: "Il primo soggetto è tornato da una nazione extra-comunitaria e fa parte del nucleo familiare dei due casi comunicati nella giornata di ieri. Il secondo soggetto è residente in un Comune limitrofo ed è domiciliato nel nostro territorio comunale. Entrambi sono in isolamento domiciliare. Ad oggi sono undici gli attualmente positivi nel nostro Comune e tre di loro sono residenti in altri territori comunali. Tutti si trovano in isolamento domiciliare".