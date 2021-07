Coronavirus e turismo, Coletto: "L'Umbria può guardare all'estate con ottimismo"

“In questo momento possiamo guardare con un certo ottimismo alla stagione estiva". A dirlo è Luca Coletto, assessore alla Salute della Regione, commentando il report settimanale del nucleo epidemiologico sull'andamento dell'emergenza coronavirus in Umbria. Il costante miglioramento dei dati relativi alla curva epidemica, fattore importante per una ripresa del turismo e degli eventi culturali all'aperto, non deve comunque portare ad abbassare la guardia: "Soprattutto in queste giornate in cui l’Umbria si anima grazie a Umbria Jazz e ci si ritrova anche per seguire gli Europei di calcio - aggiunge Coletto -, vorrei ricordare di rispettare il più possibile le regole per evitare la diffusione dell’infezione, a partire dal distanziamento e dall’uso della mascherina se ci si trova in situazioni di sovraffollamento anche se all’aperto non è più obbligatorio”.

MONITORAGGIO - Grande attenzione, da parte della task-force regionale, anche per quello che succede nei territori vicini all'Umbria: “In questa fase - ammonisce l'assessore - bisogna necessariamente tenere alta la guardia e l’attenzione deve andare anche oltre i confini regionali. Il nucleo epidemiologico della nostra Regione sta effettuando un attento monitoraggio dell’andamento epidemico nelle regioni circostanti e nell’intero Paese al fine di individuare e gestire tempestivamente possibili elementi di criticità per la popolazione regionale. Con la ripresa della mobilità tra regioni e stati è molto importante tenere sotto osservazione quello che accade intorno a noi per poter poi eventualmente valutare preventivamente le giuste azioni da adottare. Solo così - aggiunge l’assessore – potremo da una parte preservare la salute e dall’altra permettere alle attività economiche, in particolare in questo periodo dell’anno a quelle turistiche, di ripartire con slancio”.

MANCA IL SANGUE - Infine un appello: "In questo momento la banca del sangue è in grande sofferenza - afferma Coletto -. Questa carenza potrebbe compromettere l’attività programmata. Vorrei invitare tutti i donatori a prenotare la donazione presso i centri di raccolta sangue presenti sul territorio regionale. Donare il sangue è un gesto di grande generosità e di solidarietà verso gli altri e, soprattutto in questa fase che unisce alla conclamata carenza di donazioni estiva anche l’emergenza Covid, questo gesto verso gli altri è ancora più importante”.