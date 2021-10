Coronavirus, scendono a 11 le regioni italiane in verde nella mappa del rischio dell'Ue: il colore dell'Umbria

Scendono da 13 a 11 le regioni italiane in fascia verde (quella con meno di 50 casi ogni 100.000 abitanti e un tasso di positività dei tamponi inferiore al 4% o sotto ai 75 con un tasso inferiore all'1% nelle due settimane precedenti) nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da coronavirus nel territorio dell'Unione Europea.

Tra queste resiste l'Umbria insieme a Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Il Lazio e l'Emilia Romagna 'scivolano' invece in fascia arancione (tra i 75 e i 200 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti) dove si trovano i restanti territori della Penisola che a oggi non vede dunque alcun territorio in zona rossa fascia 200-499 casi ogni 100.000 abitanti).