Coronavirus, una sola regione italiana in verde nella mappa del rischio dell'Ue: il colore dell'Umbria

L'aggiornamento del Centro europeo per il controllo delle malattie: cinque i territori della Penisola in fascia rossa

Mentre i dati sulla pandemia da coronavirus tornano a destare preoccupazioni e alcune delle regioni italiane tempono di dover abbandonare la fascia bianca per tornare in giallo (Sicilia e Sardegna quelle più in bilico), anche questa settimana l'Ue aggiorna la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da coronavirus nel territorio dell'Unione.

l'Umbria resta in zona in arancione (fascia tra i 75 e i 200 casi ogni 100.000 abitanti nelle due settimane precedenti). In zona verde (fascia sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti con un tasso di positività dei tamponi inferiore al 4% o sotto ai 75 con un tasso inferiore all'1% nelle due settimane precedenti) c'è solo il Molise mentre in zona rossa (fascia 200-499 casi ogni 100.000 abitanti) ci sono Marche, Toscana, Sicilia, Sardegna e Calabria. Il resto dell'Italia, Umbria compresa, è in zona arancione.