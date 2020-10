Coronavirus, il Comune di Tuoro sul Trasimeno chiude tutte le scuole

"Comportiamoci con senso di responsabilità e ne usciremo prima. Tutti insieme ce la faremo". L'aumento dei contagi da coronavirus porta il sindaco di Tuoro sul Trasimeno a chiudere tutte le scuole. "Il Sindaco - spiega un post su Facebook del Comune - comunica che con Ordinanza Sindacale n. 86, ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Tuoro dal 12 al 14 ottobre compreso. In base all'evoluzione epidemiologica, i termini dell'ordinanza potranno essere modificati in qualsiasi momento".

E ancora: "Dai dati comunicati dal Dipartimento di Igiene e Salute Pubblica dell'Usl Umbria 1, ci sono ulteriori tre casi positivi, per un numero totale di 24 persone. Specifico, inoltre, che solo uno di questi casi è legato al cluster iniziale, gli altri due, che coinvolgono sempre residenti nel Comune di Tuoro, sono legati ad ambienti lavorativi di un paese limitrofo. Aumentano i casi di persone in isolamento ed è incessante l'attività di tracciamento svolta dall'Usl Umbria 1. La situazione, per ora, a Tuoro appare sotto controllo ma l'aumento rilevante dei casi di positività al Covid-19 in tutta la fascia nord del Trasimeno desta preoccupazione. Preoccupazione sottolineata anche dagli stessi sanitari dell'Usl Umbria 1. In attesa che si definiscano i risultati dell'indagine epidemiologica in atto, in modo che possa emergere un quadro preciso dei positivi e dei " contatti stretti di caso", riteniamo che la momentanea chiusura delle scuole sia un atto giusto e doveroso".