Coronavirus, troppi contagi a Passignano: chiusa la scuola elementare Birago

Troppi contagi e troppi in isolamento: chiusa da domani mattina la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “D.Birago”, fino al 18/10/2020. La decisione è stata comunicata dal sindaco di Passignano Sandro Pasquali dopo la riunione al Centro Operativo Comunale.

"Ci sono protocolli - ha detto il sindaco - che garantiscono percorsi separati tra gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, pertanto le classi di queste ultime saranno aperte, così similmente rimarrà aperta la scuola dell’infanzia.Il servizio dei bus scolastici per la scuola media e gli asili sarà garantito.Appare chiaro che se la situazione dovesse variare ulteriormente in qualsiasi momento saremo pronti a modificare l'ordinanza". Secondo la task-force regionale gli attuali positivi a Passignano hanno toccato quota 31, un numero elevato per un comune di medie dimensioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.