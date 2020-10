Coronavirus, troppi assembramenti (e positivi): il sindaco di Assisi schiera in città la protezione civile

Per arginare gli assembramenti davanti alle scuole e alle fermate dei pullman l’amministrazione comunale di Assisi ha incaricato il Gruppo della Protezione Civile, coordinato da Gabriele Valecchi, di effettuare servizi di controllo e vigilanza. "Questo è soltanto uno degli ultimi provvedimenti decisi per contenere la diffusione del Covid-19, dopo il rafforzamento dei controlli alle persone e agli esercenti e dopo l’opera di sensibilizzazione con locandine, infografiche e manifesti con cui si raccomanda la cittadinanza a indossare sempre la mascherina in tutti i luoghi, sia all’aperto che al chiuso": ha ribadito il sindaco Stefania Proietti. Intatto continuano salire i positivi in città: sono attualmente 97 i positivi al Coronavirus, ben 92 in isolamento contumaciale e 5 sono le persone ricoverate.

