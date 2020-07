Viaggia senza mascherina sul treno e se la prende con i poliziotti: denunciato e multato

Tre reati in tre minuti a bordo del treno. Protagonista un 50enne italiano che viaggiava sul treno Perugia-Roma senza mascherina.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla stazione di Foligno è stato trovato dal capotreno privo della mascherina, e ha rifiutato di indossarla nonostante le richieste del controllore.

Sono intervenuti gli agenti della Polfer che hanno chiesto le generalità al viaggiatore, ma questi si è rifiutato e ha opposto resistenza quando gli agenti lo hanno invitato a scendere dal treno.

Per questo è stato denunciato per aver rifiutato di fornire le proprie generalità, resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

L'uomo è stato anche multato di 400 euro per non aver indossato la mascherina in treno, così come prevede la normativa anti Coronavirus.