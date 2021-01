Perugia, dopo il collaudo ancora chiuse le scale mobili di via Pellini

Incertezza sulla data di riapertura con il Comune in attesa delle risultanze della verifica, in seguito alla quale è scattata l'interlocuzione tra il ministero dei Trasporti e l'azienda costruttrice

Ancora chiuse dopo il collaudo le scale mobili del parecheggio Pellini a Perugia. Riqualificato con i lavori scattati nell'estate del 2019 e conclusi senza grandi ritardi (14 mesi) nonostante qualche rallentamento dovuto all'emergenza coronavirus, il percorso meccanizzato che collega via dei Priori e dunque il centro storico con via Pellini è una delle opere più attese dai perugini.

Gli interventi sono dunque conclusi ma non c'è ancora certezza sulla data di riapertura, con l'amministrazione che non si sbilancia e resta in attesa delle risultanze della verifica, in seguito alla quale è scattata l'interlocuzione tra il ministero dei Trasporti e l'azienda Kone che ha seguito i lavori. Solo dopo la risposta del dicastero sarà infatti possibile programmare la riapertura, mentre nel frattempo via dei Priori resta collegata a via Pellini dalla scala fissa.