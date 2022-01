Coronavirus, vaccini ai bambini direttamente a scuola nel Distretto del Trasimeno

Vaccini contro il coronavirus a scuola. La campagna nel Distretto del Trasimeno per la vaccinazione della fascia 5-11 anni parte martedì 18 gennaio con delle sedute ad hoc nelle scuole. A darne notizia è la Usl Umbria 1, con una nota.

La proposta, accolta dalle scuole, è stata presentata dal dottor Emilio Abbritti, direttore del Distretto del Trasimeno dell’Usl Umbria 1.

"L'iniziativa , condivisa con il Commissario all'Emergenza Covid della Regione Umbria, Massimo D'Angelo, e con la direzione dell’Usl Umbria 1, si va ad aggiungere alla programmazione già in atto nei punti vaccinali distrettuali. Ha come obiettivo quello di sottoporre a vaccinazione tutti i bambini, che ne faranno richiesta e che frequentano le scuole del territorio, direttamente nei locali scolastici e secondo modalità organizzative concordate con ciascun Istituto, anche in funzione del numero di aderenti", spiega la Usl.