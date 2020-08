Coronavirus, un caso a Torgiano: "E' un giovane, era già in isolamento ed è asintomatico"

Il sindaco di Torgiano rende noto che “le autorità sanitarie competenti mi hanno comunicato, questa mattina, il primo nuovo caso, dalla riapertura a oggi, di contagio da coronavirus Covid-19, nel comune di Torgiano. Si tratta di un giovane che ho provveduto a contattare telefonicamente per accertarmi delle sue condizioni di salute, già comunque anticipate dalla responsabile del servizio sanitario. Il ragazzo, al momento, sta bene, è asintomatico e stava già in quarantena fiduciaria. Ho comunque emesso ordinanza contumaciale. Sono già state attivate le procedure per rintracciare eventuali persone che potrebbero aver avuto contatti con il soggetto risultato positivo, ai quali si prescriverà l’isolamento fiduciario. Il Comune continuerà a comunicare aggiornamenti sull’evoluzione del contagio. Le operazioni di contenimento e controllo da parte di tutte le autorità competenti proseguiranno con la massima determinazione”, rassicura il sindaco.

“Oggi – afferma il sindaco, rivolgendosi ai suoi cittadini – serve, ancora di più massima attenzione, occorre continuare a rispettare le norme comportamentali indicate per contenere la diffusione del contagio, quindi, utilizzo della mascherina anche in luoghi aperti in caso di affollamento, evitare le situazioni di aggregazione, massima igiene delle mani.

non possiamo permetterci, né per la nostra salute, né per la nostra economia, di tornare indietro. ciascuno deve fare la propria parte, mostrare ancor più senso di responsabilità. E un’ultima raccomandazione: in questi mesi abbiamo dimostrato grande coesione sociale e solidarietà. Non disperdiamo questo patrimonio”.