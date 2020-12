Coronavirus, test rapidi per tutti i cittadini di Bettona

Tamponi a tappeto. Il Comune di Bettona, spiega una nota, "si prepara ad affrontare questa fase dell’emergenza Covid con la predisposizione di drive-in organizzato all’interno del proprio territorio. La sede è posta in via Ponte di Ferro all’interno del piazzale del Campo Sportivo Comunale. Inoltre, la Giunta nella sua ultima seduta, ha deliberato l’esecuzione di test rapidi per i cittadini".

In una prima fase, sottolinea il Comune, "verranno screenati i bambini delle scuole ed i loro genitori, per poi passare immediatamente dopo alle categorie sensibili e successivamente, in tempi rapidi, tutta la popolazione del comune. I test saranno effettuati su base volontaria".

“Gli obiettivi sono evidenti e molteplici – ha commentato il sindaco Lamberto Marcantonini - rendere un servizio quasi gratuito alla popolazione, e allo stesso tempo contribuire in maniera positiva all’assetto organizzativo della task force regionale che si occupa dell’emergenza Covid-19. Vogliamo scovare il virus – ha continuato il primo cittadino - dando la possibilità a tutti i cittadini di effettuare il tampone rapido, senza attese e con l’esito disponibile in pochi minuti. Il nostro comune ha già pagato esiti nefasti a causa di questa pandemia ed invece di rimanere passivi, abbiamo deciso di affrontarla. Io spero che questo sforzo che stiamo facendo possa contribuire a limitare il più possibile le fonti di contagio, e che possa anche contribuire ad una riduzione globale dei numeri di contagio nella nostra regione”.