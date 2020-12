Coronavirus, morto il dottor Natale Mariani: "E' scomparso uno stimato ed apprezzato professionista"

"Purtroppo il dottore Natale Mariani ci ha lasciati, un'altra vittima del covid tra gli operatori sanitari. Un grande abbraccio alla famiglia". Con queste parole il sindaco di Campello sul Clitunno ha dato l'annuncio ai suoi cittadini della morte del medico che era molto conosciuto a Spoleto e nell'area dello spoletino. In particolare a Campello in tanti conoscevano il dottore e hanno espresso dolore e vicinanza alla famiglia. Mariani aveva solo 66 anni ed era ricoverato all'Ospedale di Spoleto in terapia intensiva. Il dottor Mariani, le cui condizioni di salute sono apparse subito critiche, non ha purtroppo risposto ai numerosi trattamenti eseguiti dai sanitari dell’ospedale “San Matteo degli Infermi”.

La direzione dell’Azienda Usl Umbria 2, il commissario straordinario Massimo De Fino, il direttore sanitario Camillo Giammartino, il direttore amministrativo Piero Carsili, la direzione del presidio ospedaliero di Spoleto, la responsabile Orietta Rossi e tanti colleghi ed assistiti esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dello stimato ed apprezzato professionista e si uniscono al dolore dei familiari.