Coronavirus, la Regione Umbria: "I prenotati con vaccino AstraZeneca per domani e dopodomani non si presentino"

Gli umbri prenotati per ricevere la sommonistrazione del vaccino anti-Covid di Astrazeneca nei prossimi due giorni non dovranno presentarsi. A comunicarlo è la Regione Umbria a seguito delle disposizioni di AIfa (l'Agenzia italiana del Farmaco) che ne ha deciso il divieto di utilizzo, in via del tutto precauzionale e temporanea, su tutto il territorio nazionale.

"Il Commissario Straordinario regionale per l’emergenza Coronavirus, Massimo D’Angelo - si legge in una nota della Regione -, ha immediatamente informato i referenti dei Punti vaccinali territoriali ed ospedalieri e dato mandato a Umbria Salute e Umbria Digitale di inviare tempestivamente messaggi SMS e/o mail a tutti i prenotati con AstraZeneca per domani e dopodomani, comunicando di non presentarsi per la vaccinazione".

Nel frattempo anche in Umbria si attendono le indicazioni dell'Aifa "che - si legge ancora nel comunicato della Regione - renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".