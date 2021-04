Ladri fermati dai carabinieri: recuperata la refurtiva e sequestrati 14 grammi di cocaina

Due giovani sorpresi mentre uscivano con fare sospetto da un negozio di abbigliamento a Marsciano: entrambi denunciati e sanzionati per violazione delle norme anti-Covid

Colpo andato male a Marsciano per due giovani, sorpresi dai carabinieri della locale Stazione mentre uscivano con fare sospetto da un negozio. Scattata la perquisizione, il primo è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento privi della placca antitaccheggio mentre il secondo aveva con sé circa 14 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

I vestiti sono stati riconsegnati al proprietario del negozio, la sostanza stupefacente è stata sequestrata e per il giovane che ne era i possesso è stata avanzata la proposta del divieto di ritorno nel Comune di Marsciano. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà e sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.