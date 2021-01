Fermati due ladri in azione tra le auto in sosta, uno armato di coltello

Tentativi di furto sventati a Perugia, dove la polizia ha fermato e denunciato due uomini. Il primo è stato localizzato nei pressi della stazione di Fontivegge, dopo che gli agenti eranno intervenuti presso un'area di servizio a seguito di una segnalazione riguardo la presenza di un uomo che si aggirava tra le auto in sosta, per osservarne l’interno e nel caso di un Suv per rovistare nell'abitacolo dopo aver aperto lo sportello. Identificato poi come un cittadino tunisino di 22 anni con numerosi precedenti e irregolare sul territorio nazionale, l'uomo è stato denunciato per tentato furto su auto e nei suoi confronti sono state avviate le pratiche per l'espulsione.

Le stesse pratiche sono state poi avviate per un suo connazionale, 33enne e anche lui irregolare, denunciato però per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato inoltre per l’inosservanza alla normativa anti Covid-19. Scoperto ieri notte dopo una segnalazione arrivata al 113 ad aprire le auto parcheggiate in zona Madonna Alta, l’uomo è stato infatti trovato in possesso di un coltello reperito all’interno di una tasca dei pantaloni indossati.