Coronavirus, riparte la scuola in Umbria: test antigenici rapidi gratuiti in farmacia per gli under 12

Con l'inizio del nuovo anno alle porte (previsto in Umbria per lunedì prossimo, 13 settembre) sarà possibile sottoporsi a test diagnostici antigenici rapidi gratuiti nelle farmacie aderenti (pubbliche e private) dell’Umbria per i bambini da 0 a 11 anni, quelli cioè della fascia esclusa dalla campagna di vaccinazione anti-Covid.

L'iniziativa degli assessorati regionali all’Istruzione e alla Salute, volta a promuovere fin da subito una campagna di screening preventivo per garantire la massima sicurezza possibile nell’ambiente scolastico, partirà domani (venerdì 10 settembre). "La decisione, assunta sulla base del parere espresso dal Comitato scientifico dell’Umbria - affermano all’assessorato all’Istruzione - si propone di mettere in campo ulteriori misure di contrasto alla pandemia, tanto più con la ripresa delle attività didattiche in presenza. Prosegue quindi anche per l’anno scolastico 2021-2022 l’attività di testing avviata nelle scuole umbre lo scorso anno".

Per la prima fase del programma, "che potrà subire modifiche - spiegano ancora dalla Regione - tenendo conto dell’evoluzione epidemiologica e delle disposizioni nazionali", l’assessorato all’Istruzione ha stanziato 500 mila euro a valere sul Fondo sociale europeo.

FEDERFARMA - Pronta a fare la sua parte Federfarma: “Siamo ovviamente sempre a disposizione ed anche in questa fase, con la ripresa del programma di test antigenici rapidi per la popolazione scolastica, le farmacie si confermano presidi sanitari territoriali particolarmente importanti per i cittadini - commentano Augusto Luciani, Silvia Pagliacci e Maurizio Bettelli presidenti di Federfarma Umbria, Federfarma Perugia e Federfarma Terni -. Il test è uno strumento particolarmente importante a disposizione delle famiglie in vista della ripresa delle lezioni in presenza, ringraziamo l'assessore Paola Agabiti sempre molto attenta alle dinamiche del mondo scolastico. E ringraziamo i farmacisti che con grande spirito di collaborazione si prodigano quotidianamente per supportare gli utenti, come fatto nell'ultimo periodo specialmente per la stampa gratuita dei Green Pass”.