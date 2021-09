Coronavirus in Umbria, alunno positivo a Magione: in quarantena la classe di una scuola primaria

Il Comune: "Il minorenne coinvolto non prendeva mezzi pubblici: non ci saranno quindi cambiamenti alle linee di trasporto scolastico"

Dopo il caso all'Itis Cassata-Gattapone di Gubbio anche una classe primaria di Magione va in quarantena già nella prima settimana di scuola in seguito alla positività di un alunno ad un test molecolare.

"La classe, prudenzialmente - spiegano dal Comune -, sarà costretta a andare in quarantena. Il minorenne coinvolto non prendeva mezzi pubblici per recarsi a scuola: non ci saranno quindi cambiamenti alle linee di trasporto scolastico. Tutti i dettagli, anche in futuro, sono consultabili dalle famiglie nel registro elettronico della singola classe interessata. Un sincero ringraziamento alla preside della direzione didattica Francesca Volpi per l'incessante impegno".