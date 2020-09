Perugia, rientro a scuola e lavori in corso: modifiche alla Ztl. La mappa dei varchi e gli orari

Modifiche alla Ztl nel centro storico di Perugia, con il Comune che cerca così di agevolare l'accesso alle scuole (ripartite ieri, 14 settembre) presenti all’interno della zona a traffico limitato in relazione alla chiusura per lavori della scala mobile che collega Viale Pellini a Via della Cupa e Via dei Priori.

"Da al 14 settembre al 16 ottobre prossimo - fa sapere l'amministrazione -, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, il divieto di transito e sosta nella Ztl, nel varco di Porta Santa Susanna (via della Sposa), sarà attivo dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 12,30, mentre nel varco di via Cesare Battisti dalle ore 00,00 alle ore 7,30 e dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Negli spazi a parcometro la disciplina della sosta è applicata secondo le tariffe regolamentari e le deroghe di cui all’Ord. Dir. n. 830/2013.