Coronavirus in Umbria, alunni contagiati e classi in quarantena: i dati delle scuole

I numeri ufficiali della Regione al 6 aprile, vigilia della ripresa dell'attività in presenza (fino alla prima media): 8 i 'cluster' individuati, 26 le classi in isolamento

Con l'entrata in vigore dell'ultima ordinanza firmata dalla 'governatrice' Donatella Tesei "si svolgeranno in presenza sino all’11 aprile i servizi educativi e le scuole dell’infanzia (0-6 anni), le lezioni delle scuole Primarie e il primo anno delle scuole Secondarie di Primo grado su tutto il territorio regionale. Le altre lezioni si svolgeranno a distanza". Una 'riapertura' estesa su tutto il territorio regionale dunque e valida anche per le classi di prima media, dopo che nella seconda metà di marzo in alcune zone erano già riprese le lezioni delle scuole Primarie in presenza (nei comuni dei distretti sanitari la cui media territoriale di contagi settimanali non superava i 200 casi ogni 100 mila abitanti).

Un'apertura che comunque non basta agli studenti e alle famiglie che hanno protestato (scendendo anche in piazza) contro la mancata ripartenza delle secondo e terze medie oltre che delle scuole superiori. Aggiornati a ieri intanto i dati forniti dalla Regione Umbria, con il numero dei positivi tra alunni e personale scolastico, dei cluster, dei contatti stretti e delle classi in isolamento oltre che delle classi e degli alunni in attenzione.

I DATI AL 6 aprile (con la variazione rispetto a quelli del 26 marzo):

Alunni positivi 36 (+3) - Infanzia 25 (+19); Primaria 10 (-14); Secondaria I grado 0 (-1); Secondaria II grado 1 (-1)

Personale positivo 4 (-12) - Infanzia 4 (-4); Primaria 0 (-7); Secondaria I grado 0 (-1); Secondaria II grado 0 (=)

Cluster* 8 (+1) - Infanzia 5 (+3); Primaria 3 (-1); Secondaria I grado 0 (-1); Secondaria II grado 0 (=)

(*due o più casi nello stesso gruppo classe)

Contatti stretti di classe in isolamento 489 (+221) - Infanzia 412 (+311); Primaria 64 (-35); Secondaria I grado 0 (-12); Secondaria II grado 13 (-43)

Classi in isolamento 26 (+7) - Infanzia 21 (+11); Primaria 4 (-2); Secondaria I grado 0 (-1); Secondaria II grado 1 (-1)

Classi in attenzione** 20 (+10) - Infanzia 0 (=); Primaria 18 (+10); Secondaria I grado 0 (-1); Secondaria II grado 2 (+1)

(** sottoposte a sorveglianza sanitaria e a tampone antigenico senza quarantena)

Alunni in attenzione** 423 (+225) - Infanzia 0 (=); Primaria 371 (+201); Secondaria I grado 0 (-15); Secondaria II grado 52 (+39)

(**sottoposte a sorveglianza sanitaria e a tampone antigenico senza quarantena)