Coronavirus in Umbria, i dati delle scuole prima delle chiusure: gli alunni contagiati e le classe in quarantena

Aumento dei casi di positività al coronavirus tra gli alunni e nel personale delle scuole dell'Umbria, dove dal 29 gennaio a ieri (1 febbraio) è cresciuto anche il numero di cluster (due o più casi nello stesso gruppo classe) e quello delle classi in isolamento. Questo dicono i dati della Regione alla vigilia della sospensione della didattica in presenza in diversi comuni dell'Umbria che durerà fino al 14 febbraio.

I DATI ALL'1 FEBBRAIO (con la variazione rispetto a quelli del 29 gennaio):

Alunni positivi: 197 (+24) - Infanzia 30 (-16); Primaria 120 (+28); Secondaria I grado 32 (+4); Secondaria II grado 15 (+8)

Personale positivo: 71 (+5) - Infanzia 14 (-4); Primaria 43 (+2); Secondaria I grado 11 (+6); Secondaria II grado 3 (+1)

Cluster* 39 (+4) - Infanzia 10 (-6); Primaria 21 (+7); Secondaria I grado 5 (=); Secondaria II grado 3 (+3)

(due o più casi nello stesso gruppo classe)

Contatti stretti di classe in isolamento 3.278 (-100) - Infanzia 568 (-88); Primaria 1.591 (-93); Secondaria I grado 836 (-23); Secondaria II grado 283 (+94)

Classi in isolamento 170 (+1) - Infanzia 32 (-2); Primaria 86 (-4); Secondaria I grado 38 (+1); Secondaria II grado 14 (+6)