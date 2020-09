Coronavirus, un positivo in una scuola di Bastia: classe in quarantena e lezioni da remoto

Un caso di positività al Coronavirus in una scuola elementare di Bastia Umbra e quarantena in arrivo per tutta la classe, con lezioni da remoto. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione cittadina: "Informiamo la cittadinanza che i casi positivi al Covid-19 a Bastia Umbra sono 14 di cui 7 asintomatici. Un caso positivo - si legge nella nota del Comune - è risultato in una classe della scuola primaria di XXV Aprile. Di conseguenza gli alunni, compreso il personale scolastico che ha avuto stretto contatto con i medesimi sono stati posti in quarantena domiciliare".

Una notizia che ha fatto immediatamente scattare le procedure previste in questi casi: "Le indicazioni fornite dallʼIstituto Superiore di Sanità e dai Ministeri di Istruzione e Salute, per cercare di limitare il contagio tra gli studenti, sono chiare - spiega l'amministrazione comunale -: se un alunno, professore o personale è positivo al Covid 19 scatterà la quarantena per chi ha avuto contatti con lui nelle ultime 48 ore. L’aula verrà sanificata e le lezioni effettuate da remoto, ovvero la scuola provvederà ad attivare le modalità di didattica a distanza. Ciò rafforza l'appello al rispetto delle norme basilari quali: il distanziamento fisico, l'uso della mascherina assolutamente necessaria quando viene meno o potrebbe essere compromesso il distanziamento, l'igiene delle mani. Rassicuriamo tutti i genitori dei nostri alunni della grande attenzione e professionalità degli operatori sanitari e scolastici, gli unici preposti nel fornire le dovute indicazioni. Con fiducia registriamo tutti i giorni l’aumento di casi guariti".